Viva for Life, mode d'emploi

Depuis 2013, l’opération Viva for Life est marquée d’une grande croix dans le calendrier de nombreux citoyens. Quelques jours avant noël, du 17 au 23 décembre, c’est une formidable chaîne de solidarité qui se déploie pour soutenir Viva for Life et venir en aide aux enfants qui vivent dans la précarité en Belgique.

Les enfants sont les premières victimes de la pauvreté. Entre 0 et 6 ans, la qualité de l’environnement et des interactions de l’enfant avec son entourage ont des rôles décisifs sur son développement. C’est pourquoi il reste nécessaire d’aider les associations actives dans le secteur de la petite enfance et de la pauvreté.

En sept éditions, l’opération a permis de soutenir 608 projets concrets qui contribuent au développement positif de ces enfants. Mais l’urgence demeure. La crise sanitaire que nous traversons amplifie les besoins au sein des associations. Les personnes précarisées se retrouvent dans une difficulté accrue. Aujourd’hui, il apparaît plus important que jamais de poursuivre l’action de Viva for Life. De nombreuses associations attentent notre soutien pour pouvoir poursuivre leurs actions.

Afin de récolter un maximum de dons et de continuer à sensibiliser à la cause, Sara, Adrien et Ophélie s’enfermeront volontairement dans le cube de verre pour 6 jours et 6 nuits.