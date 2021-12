Viva for Life : Mister Cover déchaîne les animateurs sur "Allumer le feu" de Johnny Hallyday

Mister Cover, sur scène pendant près de deux heures à l'occasion du Blind Test de Viva for Life, a joué pas moins de 35 titres couvrant toutes les époques et tous les genres musicaux. Ophélie, Sara et Marco étaient particulièrement en forme pour chanter et danser, malgré déjà plus de 72 heures d'antenne dans le Cube.

C'était l'ambiance des grands soirs à la fois sur la Grand-Place de Tournai, sur Auvio et sur VivaCité avec le Blind Test de Viva for Life. Mister Cover a mis le feu, enchaînant les medleys sur les plus grands tubes de l'histoire de la musique.