Viva for Life : Mister Cover chante "Un autre monde" avec Ophélie et Sara

Mister Cover chante "Un autre monde" avec Ophélie et Sara - Viva for Life - 22/12/2020 En prévision de la grande soirée "Blind Test" qui aura lieu ce mardi soir au profit de l'opération Viva for Life, Mister Cover donne le ton en interprétant "Un autre monde" de Téléphone avec Ophélie et Sara lors de la quotidienne.