Viva For Life : Marco Leulier surpris par sa compagne qui s’invite dans le cube

La nuit se poursuit avec Robert et Fadydass qui tentent de faire deviner l’invité du soir à Marco. “On dirait, qu’on a tous un ange, On dirait, on dirait bien que c’est toi” Marco se concentre sur les paroles d’Amir avant de tilter : “AH mon ange, ma femme ?”.

Tout sourire, il poursuit, “oh ma chérie… coucou mais tu ne m’as pas dit ça. Oh merci, ça c’est une belle soirée qui s’annonce, entre nous, avec ma petite femme, mon meilleur pote et vous aussi sur le fanWall on va être bien. […] c’est la famille, c’est le cœur, c’est le sang”.

Les présentations sont faites et avant d’aller se coucher, Ophélie essaye d’obtenir quelques confidences de la part de Marie, la compagne de Marco. Emue, elle répond : “Je suis super fière de lui, je le trouvais déjà fabuleux mais là ça confirme ce que je pense”.

Notre présentatrice du JT confirme : “On le disait avec Sara tout à l’heure, on est très contentes de t’avoir avec nous, tout se fait sans chichis, sans côté compliqué. On s’amuse bien c’est chouette”.