Viva for life : mangez comme les animateurs du cube avec la recette de soupe à la tomate de Carlo !

Marco, Sara et Ophélie consomment exclusivement de la nourriture liquide. Entre smoothies et soupes, les choix de saveurs sont pourtant presque infinis. Si vous souhaitez vous sustenter comme les trois animateurs, découvrez cette sélection de trois recettes savoureuses signées Carlo De Pascale.

Nos trois animateurs se donnent corps et âme pour faire exploser le compteur des dons, en tenant l’antenne pendant 144h d’affilée, et en relevant de nombreux de défis lancés par les partenaires de l’opération.

La fatigue, mais aussi la faim se font sentir, les rendant parfois complètement fous. En effet, Marco Leulier, Ophélie Fontana et Sara De Paduwa ne mangent que de la nourriture liquide dans le cube de Viva for Life, mettant parfois leur organisme à rude épreuve. En relevant ce défi, les animateurs veulent se surpasser et inciter le public à les soutenir – eux et la cause défendue – par des dons et une mobilisation importante.

Vous trouvez que les smoothies et les soupes que savourent les trois animateurs ont tout de même l’air délicieux ?

Carlo De Pascale partage à cette occasion l’une de ses meilleures recettes de soupes d’On n’est pas des pigeons : la véritable soupe à la tomate.