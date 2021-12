Viva for Life : mais où dorment les animateurs ? Ophélie, Marco et Sara nous font découvrir leurs chambres !

Partons à la découverte des chambres du cube de Viva for Life, Marco Leulier, Sara de Paduwa et Ophélie Fontana ont chacun leur chambre au 2e étage.

Vous vous demandez peut-être si les animateurs restent bien dans le cube pendant 144 heures et ne vont pas dormir en stoemelings à l'hôtel... Sara, Ophélie et Marco restent bien tous les 3 dans le cube, jour et nuit !

Cette année, il y a deux étages et la partie vie se situe au second pour diviser les espaces un peu mieux et permettre aux animateurs qui ne sont pas en direct (d'ailleurs si vous vous demander quels sont les horaires des animateurs, c'est par ici) de pouvoir se reposer.

Comme ils le disent tous les trois, ce n'est pas vraiment la période de l'année où ils dorment le plus. Et puis, au moment où ils vont dormir ils tombent parfois sur une chanson qu'ils adorent et sont OBLIGÉS de rester pour en profiter, comme Ophélie hier soir avec Les sardines !

Partons à la découverte des chambres des trois animateurs grâce à la visite virtuelle du cube, réalisée par Opendoor. Attention, on ne promet pas que l'état de rangement est le même aujourd'hui !