Viva for Life : les touchantes retrouvailles d’Ophélie, Sara et Adrien avec leurs proches

La 8e édition de Viva for Life s’est achevée et c’est rempli d’émotions que Sara, Ophélie et Adrien ont retrouvé leur famille après 144 heures passées dans le cube de Viva for Life.

Ce mercredi 23 décembre, Salvatore Adamo a eu le privilège d’ouvrir le cube et de libérer nos 3 animateurs, enfermés depuis 6 jours et 6 nuits au pied de la Tour Reyers. Après avoir découvert le formidable montant de cette édition de Viva for Life un peu particulière mais remplie de générosité, Ophélie, Sara et Adrien ont pu retrouver leurs proches, qui les attendaient sur la terrasse du cube.