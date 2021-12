Viva for life : les tanks débarquent à Tournai pour un défi canon !

Pour soutenir Viva for Life, la Défense a mis les petits plats dans les grands et a carrément fait venir les blindés !

La caserne de Tournai et le commandement de la province se sont mobilisés pour Viva for Life, et ont installé un village militaire sur la place Paul-Emile Janson, aux pieds de la cathédrale. Au départ du petit village situé à quelques pas de la Grand-Place, plusieurs balades intra muros vous sont proposées pour découvrir Tournai autrement, en compagnie de la Défense. Une belle façon de découvrir le métier de militaire et le patrimoine culturel de la ville tout en participant à l’opération Viva for Life.

Vous pouvez également venir courir ou marcher sur des parcours de 1km, 1.6km ou de 2km autour de la Grand-Place. La Défense organise un défi "running" ouvert à toutes et tous, jusqu’à 23h. L’objectif est que tous les participants parcourent au total 7500km au total.

L’occasion est belle pour découvrir la ville de Tournai sous le soleil, tout en pratiquant une activité physique. Les 5 € demandés pour votre participation seront directement reversés à la cagnotte !

Les militaires sont des personnes qui risquent leur vie pour assurer la sécurité des gens. Ils ont donc un cœur gros comme ça, et aujourd’hui ce cœur-là, on a envie de le faire battre pour Viva for Life !

Ce sont les mots de Ludivine Dedonder, Ministre de la Défense.

Alors n’hésitez pas à enfiler vos baskets, et à venir courir pour Viva for Life ! Et si vous n’avez pas l’occasion de vous rendre sur place, vous pouvez toujours faire un don en ligne.