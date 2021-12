Viva for Life : les showcases sont complets, les toutes dernières places à remporter sur notre site

La billetterie pour les soirées de Viva for Life est partie en un temps record. Nous vous remercions pour cet engouement sans précédent ! Les mesures sanitaires nous ont contraints à réduire l’accès au public sur place les soirs de l’opération pendant l’émission TV et les showcases et vous avez répondu présent dès l’ouverture de la billetterie.

Les dernières places seront accessibles via des concours !

Comment participer au concours ? Dès le 16 décembre, rendez-vous sur www.vivaforlife.be

Vous pourrez gagner des dernières places pour la journée du 17 décembre et assister aux showcases de Soprano, Clara Luciani et Polo & Pan.

Pour les jours suivants, des places seront aussi à remporter en matinée pour le soir même.

Vous n’êtes pas parvenus à obtenir des places ?

Vous pourrez suivre les showcases en direct sur les ondes de VivaCité ou en intégralité sur Auvio.