Ce mardi 25 décembre, dès 22h20 sur La Une retrouvez tous les artistes présents sur la scène de Viva for Life à Nivelles: Kendji Girac, Claudio Capéo, Alice on the Roof, Mustii, Typh Barrow, Amir et beaucoup d’autres.

Une de nos façons de vous remercier pour l'élan de solidarité et de générosité qui vous a animé depuis de nombreux mois et qui a connu son apogée le soir du 23 décembre avec la découverte d'un montant record pour cette édition 2018 de Viva for Life.

Petit avant-goût ci-dessous...