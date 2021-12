Viva For Life : les larmes sont difficiles à contenir dans le cube suite au témoignage de cette sinistrée d'Angleur

Pour Viva For Life, la journaliste Olivia Grisard a recueilli les propos de Florence Herquin, une habitante d’Angleur issue de la classe moyenne qui a tout perdu suite aux inondations. Son témoignage a beaucoup touché Sara De Paduwa, Samuel Grulois et Fabian Le Castel.

Son mari est décédé il y a 15 ans et elle travaille comme opticienne pour payer des études à son dernier fils. Tout ce qu’elle a et qu’elle chérit, c’est sa maison. Mais le 14 juillet, 1m80 d’eau vient la ravager. Aujourd’hui, comme elle est propriétaire et qu’elle travaille, elle n’a droit à aucune aide, pas même la possibilité d’être relogée le temps des travaux pour sortir de ses 4 murs de briques gorgés d’eau. Elle se sent complètement abandonnée…

“On a beaucoup entendu autour de nous les gens qui, socialement défavorisés, ont pu bénéficier d’un logement rapidement parce qu’ils n’étaient pas propriétaires. Quand on est propriétaire on n’a droit à rien de tout ça” confie-t-elle.

Florence explique que la plupart des gens reçoivent une aide de 645 euros et 190 euros supplémentaires par personne à charge, “Et nous, propriétaire on est puni parce qu’on ne provient pas d’un système social. Le problème c’est que nos maisons ne valent plus rien, elles sont dans un état. On espère que les assurances vont défrayer”.

Sa maison est tout ce qu’elle possède. Acheté bon marché bien avant l’arrivée de ses enfants, le logement est situé à côté d’une usine et en face du chemin de fer.