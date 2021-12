Viva for Life : les gamers s’investissent pour la cause et récoltent 12.750 € avec iXPé

Marco Leulier, les streamers du Crew et de l’OpenStream ont récolté 12.750 € lors d’un live caritatif pour Viva for Life.

Le live a commencé dans les locaux de la RTBF, où Gregory Carette, son équipe et Marco Leulier étaient réunis pour lancer les hostilités (très pacifiques). Rapidement rejoints en ligne par les streamers, ils ont parcouru les différents "donations goals" des streamers et de la chaîne iXPé.

Ensuite, ils ont joué à différents "party games" (jeux vidéo à jouer en multijoueur) rejoints par d’anciens OpenStreamers tout au long de la soirée, jusqu’à minuit.

Le reste du week-end, Crew et OpenStreamers ont continué à récolter de l’argent pour l’opération en streamant depuis leurs chaînes respectives. Et, comme tous les dimanches, iXPé accueillait une compétition esport sur Fortnite lors des Tarmac Onlines Sessions sur sa chaîne. Les dons ont été clôturés dimanche à minuit et réussi à atteindre la superbe somme de 12.750 €.