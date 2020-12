Viva for Life : les enfants de l’Institut Christ-Roi viennent devant le cube apprendre à Ophélie à danser

Les élèves gagnants de la "choré des classes" - Viva for Life - 18/12/2020 Les enfants de nombreuses écoles ont participé au concours "Choré des classes". Le jury d’exception composé de Laure Fornier, Raphael Scaini, Bénédicte Deprez et David Wathelet ont reçu toutes les vidéos et ont délibéré. Un choix difficile mais ils ont finalement décidé que la chorégraphie Viva for Life de la classe l’Institut Christ-Roi était la plus impressionnante. Avec le cœur, les enfants veulent récupérer le plus d'argent possible pour leurs camarades qui vivent dans la précarité. Et puis ils ont aussi tous envie de gagner! "Lancer de jambes sur la droite puis sur la gauche, un coupé décalé roulé", les explications techniques de béné ne sont pas claires mais cela n'empêche pas les jurés d'apprécier toutes les vidéos envoyées par 13 écoles de la fédération Wallonie-Bruxelles