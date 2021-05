Viva for Life : les défis sportifs en piste pour 2021

"On espérait avoir une centaine d’inscrits… On rêvait d’en avoir 150…" Et ce n’est pas moins de 494 personnes qui ont participé au défi du club de jogging "Run Toghether Chastre" ! Le club proposait en février plusieurs parcours libres et balisés de 5 et 10 km au départ de la commune de Chastre. Défi réussi et 2.670€ récoltés au profit de Viva for Life !

Du côté de Neufchâteau, les avocats du Jeune Barreau ont également transpiré pour l’opération. "Du 20 au 28 février 2021, il a été question de sueurs… parfois froides pour les organisateurs – communication massive, sponsoring, maintenance technique de ce challenge 2.0 – mais, surtout, bien chaudes pour les 372 inscrits qui ont sillonné leurs belles régions pendant dix jours." Un défi aux performances impressionnantes : plus de 16.000 kilomètres parcourus en 10 jours comptabilisés sur l’application Strava, dont 325 par le grand gagnant, et 1.800€ récoltés au profit de Viva for Life !

Quelques jours plus tard, Nancy concrétise son idée et créé sa page de collecte en ligne "Walk for Life". "Je marche une moyenne de 120km par semaine. L’objectif est de me faire parrainer chaque semaine, à hauteur de 0,50€/km". Un défi audacieux qui pourrait apporter 60€ par semaine au profit de l’opération. Pour pimenter l’expérience, la marcheuse reste ouverte à tous nouveaux challenges à relever durant ses balades et vous propose également de vous joindre à elle.

En janvier dernier, Nancy se promène, comme à son habitude. "Au cours de la balade, j’ai eu cette idée un peu folle de me lancer un défi : me faire parrainer les kilomètres parcourus tout au long de l’année 2021 au profit de Viva for Life."

"Les joggings de l’ACRHO n’ayant pu avoir lieu en 2020 et le challenge 2021 étant déjà fort compromis, l’idée m’est venue de faire un geste généreux au profit de Viva for Life."

1000… un chiffre qui parle également aux Mac-Wou.

En 2021, Arthur, Louise, Jill et Justine ont décidé de réaliser ensemble 1000 km sur l’année au profit de Viva for Life. "Nous aimons la nature et le confinement nous a rappelé le goût des choses simples. Avec un smartphone de base contenant un GPS et un appareil photo, nous pouvons passer un bon moment en famille et pour la bonne cause."

La famille n’en est pas à son premier défi au profit de l’opération. "Viva for life est une affaire de famille. Dès le début de l’aventure, nous avons été émus par cette opération. Nous avons adoré l’émission où se mélangent fête, convivialité, chaleur humaine, émotions et témoignages poignants. A l’époque, notre petit garçon avait 2 ans. Nos revenus nous permettaient de vivre simplement tout en payant nos factures. Les témoignages des parents touchés par la pauvreté nous ont permis de réfléchir à la situation. Cette émission nous a ouvert les yeux sur notre chance. Ainsi, dès les premières années, nous avons décidé de faire un don. Quand mon fils a compris le principe de l’émission, il a voulu lui-même déposer son argent de poche au cube. Et l’année dernière, lui et sa petite sœur ont décidé de vendre des bracelets au profit de l’opération. Ils ont récolté 50€."