Viva for Life: Les conseils utiles pour venir nous rejoindre à Nivelles...

Visiteurs, profitez des parkings et navettes gratuits

Viva for Life, sa scène, son studio de verre combiné aux Marché des Artisans et au Village et Marché de Noël auront un impact sur la circulation et le stationnement dans le centre-ville de Nivelles en décembre. Le stationnement en centre-ville est à proscrire car la ville de Nivelles a prévu des parkings desservis par des navettes tout au long de l'opération. Parking et navette sont gratuits, nous vous conseillons donc vivement d'en profiter.

Comme en 2017, la circulation et le stationnement des véhicules au centre-ville seront modifiés dès le 29 novembre. (Infos spéciales Riverains et commerçants). La Ville de Nivelles met tout en œuvre pour accueillir les visiteurs à bras ouverts : parkings périphériques, navette gratuite et stewards "Nivelles Commerces" à la gare.

Le marché hebodmadaire des samedis 15 et 22 décembre seront déplacés rue de Soignies et rue de Saintes (15/12).

Nos conseils mobilité

Parkings

Parkings gratuits :

Mont-Saint-Roch (150 + 220 places)

Roblet - max. 2h (100 places)

Arbalétriers (50 places)

Saint-Jacques (50 places)

Récollets (12 places)

Parking de la gare SNCB

Du vendredi 14/12 au dimanche 23/12, le parking de la gare SNCB (750 places) sera mis à disposition gratuitement en soirée (à partir de 17h) durant la semaine ainsi qu’en journée et soirée les week-ends. Des stewards "Nivelles Commerces" distribueront des flyers d'infos à la gare.

- du vendredi 14/12 de 17h jusqu’au lundi 17/12 à 6h

- du lundi 17/12 au vendredi 21/12, de 17h à 6h

- du vendredi 21/12 de 17h jusqu’au lundi 24/12 à 6h

Parkings payants (gratuits à partir de 18h et le week-end)

Canonniers (30 places)

Obélisque (15 places)

Sacré-Coeur (30 places)

Parking payants

BePark Conceptionnistes (100 places)

Be Park Match (60 places)

De Lalieux (40 places)

GSAP Fbg de Mons (40 places)

Sellerie rue de Mons (10 places)