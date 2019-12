Viva for Life : les conseils utiles pour nous rejoindre à Tournai

Comptez à partir de Mons 40 minutes de train, à partir de La Louvière 50 minutes, à partir de Charleroi 1h, à partir de Namur 1h20, à partir de Liège 1h50 et à partir de Bruxelles 1h.

Des trains circulent régulièrement à partir des principales villes de Wallonie et de Bruxelles. Consultez le site www.belgianrail.be

Située à l’extrême Ouest de la Wallonie, Tournai est néanmoins accessible aisément pour les habitants de Wallonie et de Bruxelles.

Circulation et stationnement

L’accès à la Grand-Place de Tournai, où sera installé le cube de Viva for Life et où auront lieu toutes les animations, sera interdit à la circulation et au stationnement.

De nombreuses possibilités de parking s’offrent aux visiteurs à proximité.

Un parking souterrain de 116 places payantes à la rue Perdue (à peine 100m du forum).

De nombreux emplacements de stationnement sur l’Esplanade du Conseil de l’Europe (environ 300m de la Grand-Place)

Stationnement possible aussi le long des boulevards de ceinture de l’hypercentre de Tournai (boulevards Bara, Lalaing, du Roi Albert, Léopold, Walter de Marvis…), sur la place Reine Astrid (très près de la Grand-Place), dans le quartier du Palais de Justice, le long des chaussées de Lille et de Douai.

Des emplacements de parking pour les personnes à mobilité réduite sont prévus à la rue du Four Chapitre. Une rampe d’accès est installée le long du bar central (Repère d’Hiver) et une zone réservée est organisée pour permettre aux PMR d’assister confortablement aux showcases de Viva for Life.

Le parking payant au centre-ville sera suspendu durant les six jours de Viva for Life à Tournai.

Retrouvez toutes les infos mobilité sur www.tournaidhiver.be et www.tournai.be.