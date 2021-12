Viva for Life : les chansons qui ont généré les plus gros dons ce 18 décembre

À Viva for Life, vous pouvez demander une chanson contre un don. Comme répété plusieurs fois par nos animateurs, tout don peut faire une différence, ce n’est pas une enchère à celui qui donnera le plus mais on se demande quand même quelle chanson génère le plus gros don en une seule fois.

Voici la liste des tops dons de cette journée du 18 décembre. Vous allez être étonné parce qu’on ne retrouve pas les titres qu’on entend le plus passer !