Viva for Life : Les animateurs se sont lâchés cette cinquième nuit avec l’équipe de Musiq3

Ophélie fait du vélo avec un masque et tuba - Viva for Life - 22/12/2021 La cinquième nuit plutôt mouvementée dans le cube pour nos animateurs : En compagnie de l’équipe de Musiq3, ils ont participé à différents blind-tests, Marco a pris Cours de piano et s’est écrasé un œuf sur la tête. La création et le partage musical, particularité de Viva for Life, étaient également au rendez-vous !