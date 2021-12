Viva for Life : le showcase de Polo & Pan fait vibrer Tournai

La Grand Place de Tournai a vibré sur les beats de Polo & Pan pour la 9e édition de Viva for Life. Le duo électro français a bien entendu joué son remix d'Ani Kuni, hymne officiel de l'opération, avant de proposer un mix spécial pour ambiancer le public.

Après entre autres Melody de Lost Frequencies et James Blunt, Wake Up d'Henri PFR ou encore Blinding Lights de The Weeknd, l'hymne officiel de Viva for Life en 2021 s'intitule Ani Kuni de Polo & Pan, remix d'une comptine amérindienne.

Comme un symbole, le groupe électro français a entamé son set par cette chanson en live sur la scène installée sur la Grand Place de Tournai. Et ce titre, vous vous en doutez, vous l'entendrez encore de nombreuses fois pendant les 144 heures de direct !

En 2021, le duo parisien, coproduit par Raphaël Hamburger, le fils de Michel Berger et France Gall, a sorti Cyclorama, son deuxième album. Ce disque explore un mélange de sonorités à la fois house, électro et disco qui soulèvent les foules mais aborde aussi les profondeurs de l'âme avec des sons plus mélancoliques et introspectifs.

Durant leur showcase à Viva for Life, Paul Armand-Delille et Alexandre Grynszpan, les deux noms qui se cachent derrière Polo & Pan, ont remixé Gimme Gimme Gimme d'ABBA, Never Going Home de Kungs ou encore Freed From Desire de Gala.