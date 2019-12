Viva for Life : le programme du 21 décembre

Viva for Life est à suivre en radio sur Vivacité, sur La Une, sur Auvio, sur le web et les réseaux sociaux... et aussi sur la Grand-Place de Tournai ! Découvrez le programme du samedi 21 décembre.

09h00 à 21h30 : Ouverture du chalet des défis. Pour la troisième année, Les organisateurs d’événements accrédités par Viva for Life sont invités à nous rejoindre sur la Grand-Place de Tournai dans un espace qui leur est entièrement consacré ! Cet espace 2.0 leur sera entièrement consacré et servira également à les mettre en avant via des interviews radios avec nos Tintins reporters. Le "chalet des défis" accueillera ses visiteurs pour une remise de chèque officielle et une animation photo exclusive, créée par Priintr. Ils repartiront avec les photos en main propre ; et ces photos seront diffusées dans les grands écrans de la place ; ils les recevront par mails et elles seront diffusées sur les canaux web et RS de Viva for Life.

09h55 : La chorégraphie Viva for Life sur la Grand-Place de Tournai.

10h00 : Ouverture des chalets Viva for Life et partenaires. Chaque jour, le magasin Viva for Life vendra différents goodies au profit de l’opération tout au long de la journée. Les partenaires de l’opération proposeront également diverses activités dans un chalet non loin du cube. Le 21/12, le partenaire Camille vendra des jeux de cartes Memory et des bonbons.

12h00 : Ouverture du marché de Noël.

16h00 - 17h00 : Présence d’une fanfare sur la Grand-Place.

17h30 à 21h00 : Viva Bar Life sur la Grand-Place.

17h30 : Warm up DJ Stéphane Baert.

18h30 à 19h20 : la quotidienne sur La Une

19h15 : Showcase Black M et Erza Muqoli sur la scène de Viva for Life.

21h00 : Showcase Mister Cover.

21h45 : La chorégraphie Viva for Life sur la Grand-Place de Tournai.

23h40 : Les nuits de Viva for Life. Suivez les folles nuits de Viva for Life jusque 1h du matin sur La Une avec pour thème "Tournai en rond" en compagnie des équipes de Une Brique dans le ventre, Tarmac, Inside et OUFtivi… Comme toujours, ça continue sur en radio et Auvio.