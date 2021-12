Viva for Life : le Lions Club fait un don généreux de 15.000€ à l’opération

"We serve", c’est la devise du Lions Club. Il s’agit d’un partenaire fidèle des actions de solidarité de la RTBF : CAP48 depuis de nombreuses années et Viva for Life depuis la première édition en 2013. Cette année encore, ils étaient au rendez-vous dans le cube avec un généreux chèque pour l’opération.

Les Lions Clubs constituent une organisation internationale de bénévoles à travers de nombreux clubs avec un grand impact social et ouverts à tous. Deux de leurs représentants étaient présents dans le cube ce dimanche 19 décembre : John Stoefs, gouverneur du District 112C (Bruxelles et Brabant Wallon) et Joseph d’Huyvetter, gouverneur du District 112D (Namur, Liège, Hainaut, Luxembourg). John explique que les membres ont été très généreux : "Finalement, les objectifs de Viva for Life et les nôtres sont très complémentaires. Là où il y a des gens qui sont dans le besoin, le Lions Club est là pour les aider. Les Lions sont toujours sur le terrain. Lutter contre la précarité fait partie de nos grandes priorités au niveau belge ou européen". Des appels au don et plusieurs défis ont été mis en place parmi les membres : un quiz, un golf, une marche organisée ou encore une vente de sapins.

Résultat : un généreux chèque de 15.000€ !