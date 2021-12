Viva for Life : le jeune filleul de Marco lui passe un appel surprise plein d’émotion

La vie dans le cube de Viva for Life, c’est aussi des petits moments qui font chaud au cœur pour nos trois animateurs. Marco Leulier a eu droit à un émouvant appel de son meilleur ami et sa famille, qui lui ont fait cette belle surprise en connexion depuis la France. Lucas, 5 ans, en a profité pour encourager son parrain.

C’est donc depuis le nord de la France que la petite famille a appelé le cube. Car notre animateur nous vient de l’Hexagone, et sa famille et ses amis sont toujours là-bas. Ça ne les empêche pas de suivre les aventures de Marco de près, puisque même depuis l’Outre-Quiévrain, on peut regarder le 144h de Viva for Life en direct sur Auvio, et on peut aussi faire des dons !