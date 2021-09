Viva for Life : le don, une alternative aux cadeaux

Jacqueline et Jacques remettant le chèque des 12 défis de Viva for Life. © Martin Godfroid

Par conscientisation, générosité ou gratitude, qu’il s’agisse d’un cadeau d’anniversaire, de mariage ou encore d’une cagnotte familiale de Noël… Vous êtes nombreu.x.ses à faire de votre événement une action au profit de l’opération Viva for Life.

Zoom sur vos défis de collectes solidaires cette année

Depuis deux ans, Myriam, profite de son anniversaire pour ouvrir une page de collecte au profit de Viva for Life. Le message adressé à son entourage est simple et efficace : " Mon plus beau cadeau d’anniversaire ? Faites un don ! " L’idée lui vient à l’approche de ses 55 printemps, en avril 2020. En plein confinement, Myriam réalise vite qu’elle ne pourra pas réunir ses proches pour fêter ensemble son anniversaire. " La fête n’aura probablement pas lieu, mais la bonne nouvelle, c’est que ce foutu virus n’a aucun impact négatif sur… notre générosité ! Récoltons tous ensemble min. 500 euros pour les enfants défavorisés en Belgique "

Ses proches l’ont bien compris, s’ils souhaitaient à nouveau faire plaisir à leur amie bruxelloise cette année, c’était bien en passant par agir.vivaforlife.be. " Chaque action, aussi petite soit-elle, a un impact. Soyons généreux ! Les enfants d’aujourd’hui seront les adultes qui feront le monde de demain ! Que nos dons puissent donner une chance aux enfants qui en ont moins… " Merci et encore bon anniversaire à Myriam !

Du côté de Pont-à-Celles, c’est à l’occasion du baptême de leurs enfants que les parents Victoire et Charles ont décidé de se mobiliser. L’idée : privilégier un don à l’opération plutôt que l’achat de jouets. " Depuis que je suis maman, je suis beaucoup plus touchée et sensibilisée à la pauvreté chez les enfants. Les miens ont la chance de ne manquer de rien, autant que les dons servent aux enfants dans le besoin ". Les faire-part seront envoyés début octobre à leurs proches, renvoyant vers la page de collecte de la famille. " Nos loulous ont déjà bien assez de jouets et cadeaux. Si vous le souhaitez, nous vous proposons de faire un don en leurs noms à Viva For Life "

À Wépion, le petit Isaac va lui aussi, sans le savoir, pouvoir contribuer à l’opération. Ses parents ont décidé d’ouvrir une liste de naissance qui profitera aux enfants qui en ont besoin. " A peine né, le 11 septembre de cette année, Isaac est déjà bien gâté… " Une initiative déjà réalisée en 2018 à l’occasion de la naissance de Nora, la grande sœur de Isaac. Félicitations aux heureux et généreux parents !