Viva for Life : la solidarité des asbl face aux inondations

Hébergement d’urgence à la Maison’Elle, dons de vêtements par l’asbl du Triangle , appel aux dons de l’asbl Soli-dons pour venir en aide à la Maison Marie Louise … Les associations soutenues par Viva for Life grâce à vos dons ont été nombreuses à venir en aide aux sinistrés des inondations. Zoom sur l’une d’entre elles.

Une mission que l’asbl a souhaité étendre à une famille de sinistrés après les inondations connues dans le pays : "Nous avons souhaité nous mobiliser pour les personnes touchées par les inondations en proposant un hébergement d’urgence exceptionnel à une famille monoparentale. Nous avons premièrement contacté les CPAS des régions concernées. Le CPAS de Wavre nous a ensuite mis en relation avec une dame et ses deux enfants" explique Laurence Bourguignon, directrice de l’asbl. "Nous leur avons proposé un appartement privatif au sein de l’extension de notre asbl à Rixensart". Un hébergement d’urgence gratuit dont la famille a pu bénéficier durant une semaine, le temps de faire le point sur la situation. " Situation exceptionnelle, accueil exceptionnel ".

Offrir un hébergement et un accompagnement aux femmes (avec ou sans enfant.s) en situation de pauvreté et/ou victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, c’est la mission de l’asbl la Maison’elle, basée à Rixensart.

Au quotidien, la Maison’Elle accueille les femmes et leurs enfants, âgés de 3 à 6 ans. Ils y sont hébergés et y vivent en collectivité, aux côtés de femmes seules et d’autres familles.

Grâce à l’extension de son bâtiment soutenue par Viva for Life en 2019, l’asbl dispose aujourd’hui d’un espace dédié aux enfants, dans un cadre rassurant et bienveillant, loin des problèmes des adultes.

Grâce à vos dons en 2020, l’asbl va pouvoir aménager cet espace dédié aux enfants et bénéficier également d’un coin snoezelen pour renforcer le lien mère-enfant via des expériences sensorielles positives et réparatrices.

MERCI !

Tout au long de l’année, Viva for Life met en lumière le travail des associations soutenues par vos dons sur le web et les réseaux sociaux.

Vos dons à Viva for Life permettent de financer des projets de terrain dans le domaine de la petite enfance en pauvreté en Fédération Wallonie-Bruxelles. ► Où vont vos dons à Viva for Life ?