Viva For Life : "La pauvreté ça ne se voit pas toujours sur les enfants" témoigne Anaïs de l’ASBL Opération Papa Noël

“Ce jour-là, il y a une famille qui est passée devant notre stand. Il y avait plusieurs enfants et un papa qui était là avec ses loulous. On voyait que les enfants étaient protégés du froid convenablement avec un gros manteau etc. Mais le papa était sans chaussures. Il marchait dans le froid avec des tongs”.

Bouleversée, la cofondatrice de l’ASBL a directement remarqué que la situation n’était pas normale : “Quand on voit une famille qui galère et qui passe devant notre stand on n’hésite jamais à faire notre quart d’heure de chocolat chaud gratuit comme on l’appelle”. Anaïs prétexte que c’est le fond de la cuve donc qu’elle offre des chocolats. “Le monsieur était bouleversé, il a pleuré, c’était un moment de rencontre terrible” poursuit-elle, “La pauvreté ça ne se voit pas, si on rencontre les enfants à l’école, tout va bien, ils sont bien emmitouflés, ils sont bichonnés, ils sont super bien et on ne voit pas souvent que les parents se privent très fort pour leurs enfants”.