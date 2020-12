Viva for Life : la gagnante de The Voice Kids interprète "Vivre pour le meilleur" de Johnny Hallyday (vidéo)

Du haut de ses 12 ans, Océana, la grande gagnante de la première édition belge de The Voice Kids, est déjà une artiste au grand cœur. Elle est venue soutenir la cause de Viva for Life ce dimanche après-midi.

Ophélie Fontana a eu le plaisir d’accueillir la grande gagnante de The Voice Kids ce dimanche après-midi sur la terrasse du cube de Viva for Life. Océana, qui a remporté la première édition de The Voice Kids avec une magnifique reprise du morceau d’Angèle, suit les traces de son coach Slimane en offrant son talent au service de la cause Viva for Life. La jeune chanteuse nous a en effet offert un joli moment d’émotions en reprenant, dans une magnifique interprétation en live, le morceau Vivre pour le meilleur de Johnny Hallyday.