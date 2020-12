Viva for Life : la fatigue commence à se faire sentir au 4e jour mais on tient bon dans la bonne humeur

Témoignage d'Aurélie à Viva for Life - Viva for Life - 21/12/2020 Du jour au lendemain, Aurélie, son compagnon et ses trois enfants se retrouvent sans logement. Une situation aggravée par la pandémie lorsque la famille ne sait vers qui se tourner pour demander de l’aide. Témoignage. Aurélie, maman de 36 ans, mène une vie tranquille avec son compagnon David et ses trois enfants lorsque tout bascule. Le propriétaire décide de vendre leur maison et la famille ne trouve pas d’autre logement dans le temps qui lui est imparti. Au même moment, David, en arrêt maladie à la suite d’une opération, perd son emploi à cause de la crise du COVID-19. Une descente aux enfers commence pour Aurélie et sa famille, à la rue, ne sachant pas vers qui se tourner : "Tu perds ta maison, tes meubles, tu perds ta dignité, tu perds tes amis. Tu te retrouves tout seul dans une bulle d’angoisse. (…) Tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas à qui demander de l’aide ou comment."