Viva for Life : la 2e journée sous le signe de l’amour et de la solidarité

Le cap des 100 heures est déjà arrivé, nos trois animateurs tiennent la cadence et le manque de sommeil pour continuer à booster les dons et soutenir la cause de Viva for Life.

Le soutien des proches est important, tant pour les personnes en conditions précaires que pour les animateurs dans le cube. Le mari d’Ophélie, Vincent Langendries, journaliste sportif à la RTBF, est venu la soutenir pendant les enchères.

On augmente la cagnotte tout doucement mais les efforts ne doivent pas cesser, la pauvreté infantile n’a malheureusement pas du tout baissé depuis l’année passée, année record de la solidarité. Ne baissons pas les bras et continuons à donner pour que les enfants puissent avoir une vie la plus belle possible. Battons encore un record !