Viva for Life : l'asbl Oxygène donne une bouffée d'air aux enfants des familles en situation de précarité

Les vacances approchent à grands pas. Si la période estivale rime avec bonheur et plaisir, elle peut également s’avérer être une véritable source d’angoisse pour les parents qui ne savent pas garder leurs enfants durant les congés scolaires. Si les stages d’été peuvent apparaitre comme une solution, celle-ci n’est envisageable pour tout le monde. Et pour cause : de nombreux parents ne sont pas en mesure de payer les stages aux sommes souvent conséquentes.

© Ashton Bingham

"Tout enfant a le droit de se reposer, de jouer, de participer à des activités culturelles et artistiques, d’utiliser et développer ses talents et ses compétences. La précarité influe sur le bien-être des enfants. Elle a un impact sur leur santé physique et psychique. L'abandon d'activités récréatives peut affaiblir les liens familiaux, ce qui perturbe les enfants à des étapes clés de leur développement intellectuel et affectif" explique Jacqueline Simon, coordinatrice du projet. "Ayant travaillé 10 ans dans un centre de vacances communale pour les enfants précarisés, j'ai pu observer, discuter avec des parents et des enfants de cette envie d'être 'comme tout le monde', de faire autre chose que le quotidien qui n'est pas facile tous les jours. D’avoir cette possibilité de pouvoir se rendre à la mer, dans un parc d'attraction, d'avoir accès à la culture, de découvrir d'autres lieux, de se retrouver en famille".