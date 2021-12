Viva for Life : Julie Zenatti en showcase à Tournai !

Julie Zenatti a offert un showcase exceptionnel au public de Viva for Life qui s’était donné rendez-vous sur la Grand-Place de Tournai.

Une artiste qu’on aime sur Vivacité et qu’on est toujours contents d’entendre. Cette fois-ci, c’était en live pour Viva for Life. Plus tôt dans la journée, elle était dans le cube avec les animateurs pour discuter de Pré-en-bulle, service d’accompagnement périnatal qui vient en aide aux jeunes mamans solos qui ne peuvent pas offrir tout ce qu’elles aimeraient à leurs enfants.

Elle nous rappelle encore sur scène de ne pas oublier de donner pour aider toutes les assoc qui combattent la pauvreté infantile.