Viva For Life : "J’hésite entre acheter à manger ou mettre de l’essence et pourtant je travaille", témoigne Murielle, maman célibataire

Sa nouvelle vie, seule avec son fils, a commencé douloureusement : “Les premiers jours nous sommes arrivés ici, on avait un matelas gonflable et 2 chaises en plastique pour enfant et nos vêtements, c’est à peu près tout”.

Malgré le salaire qu’elle perçoit et son travail acharné “quand on arrive le 20 du mois et qu’il reste 35 euros dans le portefeuille, on a deux options, soit j’achète à manger soit je mets de l’essence dans la voiture pour pouvoir continuer à travailler” un choix impossible à prendre.