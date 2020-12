Viva for Life : ils escaladent la Tour Reyers pendant 12h et récoltent 8.611€ !

Ils ont escaladé la Tour Reyers pendant 12h pour Viva for Life ! - Viva for Life - 22/12/2020 Passionnés de trail, 3 journalistes de la RTBF -David Bertrand, Sébastien Georis et Frédéric Gersdorff- se sont lancé un défi sportif de taille ! En équipe-relais, grimper les 476 marches de la Tour Reyers (70 mètres) pendant 12 heures ce mardi 22 décembre. Soit un peu plus que l'ascension du Mont Blanc (4810 mètres) depuis le niveau de la mer. Un challenge sportif et engagé qui leur a permis de faire un don à Viva for Life.