Viva for Life : Happy farm permet aux enfants de découvrir la nature qu’ils n’ont jamais vue

Happy Farm présentation de l'assoc - Viva for Life - 18/12/2021 Grâce à vos dons pour Viva for Life depuis 2018, Happy Farm peut offrir ces moments précieux à de plus en plus d’enfants. Au-delà d’une activité ludique, ces moments permettent aux enfants, souvent isolés, de se socialiser, d’apprendre, et de sortir, pendant quelques heures, des difficultés et des tensions liées à la précarité.