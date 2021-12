Viva for Life : grâce aux associations, Mélissa a pu protéger ses enfants de la rue, et aujourd’hui les retrouver

Quand on se retrouve sans rien, parfois parents et enfants doivent être séparés momentanément le temps de retrouver un équilibre. C'est ce qui est arrivé à Mélissa. Alors qu’elle se retrouvait à la rue, la jeune maman, a pu compter sur les associations l’ASBL Le répit et le Chemin Vert à Chimay. Grâce à ces associations financées par Viva For Life, elle a pu mettre ses enfants en sécurité, puis les retrouver, une fois la tempête passée.

Par téléphone mercredi matin, elle livre son témoignage à Viva for Life.

"Au moment où j’ai perdu mon appartement, je ne voulais pas que mes enfants connaissent la rue et la galère et du coup j’ai demandé leur placement le plus vite possible" explique-t-elle. Ses enfants, qui avaient à l’époque 5, 7 et 9 ans, ont été placés au chemin Vert de Chimay.