Viva for Life : grâce à son nouveau titre "Oublier", Leo Fifty Five rappelle l’importance de faire un don

Ça me fait trop plaisir d’être ici à Viva for Life car on ne parle pas que de problèmes mais on parle aussi de solutions.

Leo est aussi sensible à cette cause puisqu’il a connu la précarité étant enfant : “Avec mes frères quand on est arrivé en Europe, on avait 6 ans, ce n’était pas toujours simple et souvent compliqué. On a eu de la chance d’avoir des parents qui se sont cassés en 4, ont tout sacrifié pour qu’on ait ce qu’il nous faut”.