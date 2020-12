Viva for Life : Gautier Capuçon fait parler tout son talent de violoncelliste sur "L’hymne à l’amour"

Viva for Life : Gautier Capuçon joue "L'hymne à l'amour" - Extrait de Viva For Life (4/10) -...

Viva for Life : Gautier Capuçon joue "L'hymne à l'amour" - Extrait de Viva For Life (4/10) -... La musique est la langue des émotions. Gautier Capuçon nous l'a bien prouvé avec son interprétation de Hallelujah de Léonard Cohen au violoncelle à Viva for Life.

Le violoncelliste français Gautier Capuçon , membre du jury de l’émission Prodiges et qui s’est récemment distingué par une tournée estivale en 2020 où il s’est produit seul et gratuitement dans des villes et villages de France était en effet l’un des artistes invités pour cette huitième édition de Viva for Life.

En tant que papa, le violoncelliste français est très investi dans son pays en faveur des enfants.

"Je me mobilise beaucoup pour les enfants : je suis ambassadeur de l’association Orchestre à l’école qui aide les gamins à commencer la musique et avoir un apprentissage musical" souligne Gautier Capuçon avant de préciser :

En cette période de Noël encore plus particulièrement, il faut être là pour les enfants. On a la chance d’être au chaud et de bien manger dans nos familles donc il faut faire tout ce que l’on peut chacun dans nos domaines pour soutenir et dire à ces enfants que l’on pense à eux et appeler au don.

Même si les artistes sont durement touchés par la crise économique et sanitaire, Gautier Capuçon estime que c’est justement le moment de se serrer les coudes : "C’est difficile dans de nombreux secteurs, évidemment dans la musique on est dans l’incompréhension totale de ces salles de concert toujours fermées. On a besoin d’être sur scène bien sûr pour en vivre mais on a besoin de la culture pour s’épanouir. La culture ne mourra jamais mais il y a des artistes qui sont en train de mourir"

"Il faut se mobiliser et tous ensemble aux côtés d’autres artistes, il faut envoyer de l’amour en musique. C’est pour cela qu’on est là aussi" estime-t-il.