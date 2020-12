Viva for Life : fou rire garanti avec cette réinterprétation de La Grande Vadrouille par Ophélie et Sara

Fou rire garanti avec la grande vadrouille réinterprétée par Sara et Ophélie - Viva for Life -... Le défi "Hollywood à la maison" se poursuit. Cette fois-ci Ophélie et Sara doivent rejouer une scène de La Grande Vadrouille ... en modifiant leur voix. L'une doit emprunter la voix de Sid dans l'âge de glace, l'autre doit prendre la voix de Mickey ou de Donald. Le résultat est sensationnel.