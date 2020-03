Viva for Life finance 136 projets grâce à vos dons en 2019

En décembre dernier, Viva for Life a réussi à créer un incroyable élan de solidarité au profit de la petite enfance vivant dans la pauvreté. Avec quelque 75.000 personnes venues sur la Grand Place de Tournai, l’implication des équipes RTBF et la participation d’artistes investis, les trois animateurs ont réussi à sensibiliser à la cause et à récolter 5.658.352 euros .

Tout part d’un constat alarmant, et la semaine de sensibilisation Viva for Life le met en avant chaque année, la pauvreté ne cesse de prendre de l’ampleur et peut mettre en péril la santé, le développement, le bien-être et l’avenir de 80.000 enfants en Wallonie et à Bruxelles . Des situations d’urgence qui confirment la nécessité d’octroyer des moyens à des projets qui agissent, dès la grossesse, pour améliorer le bien-être des enfants et augmenter leurs chances d’échapper à la pauvreté à l’âge adulte. Un travail fondamental dans des conditions souvent précaires.

Sara de Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver à la sortie du cube de Viva for Life © MARTIN GODFROID

En quelques années, l’Opération a pris une place à part entière dans le secteur de la lutte contre la pauvreté infantile en Fédération Wallonie Bruxelles. A travers le renforcement du tissu associatif, les financements octroyés par Viva for Life ont déjà permis de rendre les projets d’aide et d’accompagnement plus attentifs aux besoins, plus adaptés aux situations et plus accessibles aux familles précarisées (Etude qualitative sur les impacts de Viva for Life dans le secteur de la pauvreté infantile - Willy Lahaye, Umons, 2017).

Des acteurs importants du secteur de la petite enfance comme l’ONE, la Fondation Roi Baudouin, le Délégué et Général aux Droits de l’Enfant la Fédération Wallonie-Bruxelles, partenaires de Viva for Life, rappellent constamment l’importance de soutenir les services d’accueil, d’accompagnement et de soutien à la parentalité pour lutter contre les inégalités dès les premières années de vie.

Tout au long de l’année, Viva for Life met en lumière le travail des associations soutenues par vos dons sur le web et les réseaux sociaux. Merci pour votre générosité !