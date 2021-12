Viva for Life : Fabian Le Castel fait rire les animateurs en imitant JCVD et Eden Hazard devant le Cube

Fabian Le Castel rend visite au cube à Viva for Life - Viva for Life - 19/12/2021 L'humoriste et imitateur du Grand Cactus est venu dire bonjour aux trois animateurs du côté de la boîte à dons à Viva for Life. Pris au dépourvu par Sara De Paduwa, il a improvisé une imitation de Jean-Claude Van Damme et d'Eden Hazard.