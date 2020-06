Viva for Life et Tournai à nouveau complice pour la 8e édition !

Viva for Life retourne à Tournai pour sa 8e édition. © MEESSEN Timote

Fort d’un montant final de dons record de 5.658.352 euros, Tournai retrouvera le cube de verre de Viva for Life pour la 8e édition de l’opération. En décembre dernier, Tournai accueillait Viva for Life dans sa magnifique cité. L’opération fut un succès notamment grâce à la formidable mobilisation de la ville et de ses citoyens. Pour sa 8e édition, l’opération au profit de l’enfance précarisée, pourra à nouveau compter sur le soutien et l’implication de la ville puisque le studio de verre retrouvera la Grand Place de Tournai du 17 au 23 décembre 2020. La crise sanitaire que nous venons de traverser s’est aussi révélée être une crise sociale importante. Les personnes précarisées se sont retrouvées dans une difficulté accrue durant le confinement. Aujourd’hui, il apparaît plus important que jamais de poursuivre l’opération Viva for Life et de réactiver cette grande chaîne de solidarité. De nombreuses associations attentent notre soutien pour venir en aide aux enfants qui vivent dans la pauvreté ! D’ici décembre prochain, les équipes suivront de près l’évolution des mesures sanitaires et le dispositif de l’opération sur la Grand Place de Tournai sera adapté en fonction des règles sécurité en vigueur.

La mobilisation peut commencer !

Le succès grandissant de l’opération, on le doit aux nombreux citoyens engagés qui organisent des défis bénévoles au profit de l’opération. Cette année encore, Viva for Life compte sur leur participation active ! Sportif, festif, créatif ou gourmand, en petits groupes ou en mode digital… les projets de défis peuvent dès à présent être introduits via le site : www.vivaforlife.be Toutes les infos sur l'organisation des défis ici.

Vous aussi, réalisez un défi au profit de Viva for Life !

581 défis, dont 303 dans le Hainaut et 69 à Tournai

Ce succès, Viva for Life le doit avant tout à une mobilisation citoyenne exceptionnelle puisque 581 défis bénévoles ont été organisés cette année aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

608 projets soutenus en 7 éditions

Le 12 mars dernier, le jury du Fonds Viva for Life de CAP48 - dévoilait les 136 projets retenus et financés cette année au sein d’associations œuvrant dans le secteur de la petite enfance et de la pauvreté en Belgique francophone. En 7 éditions, 608 projets ont pu être soutenus grâce aux 25 millions d’euros récoltés ! Un fantastique résultat pour la grande action de mobilisation de VivaCité, soutenue aussi par l’ensemble de la RTBF et son partenaire solidarité CAP48.

L'appel à projets est lancé

L’appel à projets 2020 ouvre ce 16 juin (clôture le 16 octobre). Les ASBL désireuses de rentrer un projet trouveront toutes les informations utiles et le lien vers le dossier de candidature sur les sites www.cap48.be et www.vivaforlife.be. C’est aussi grâce au soutien de partenaires fidèles et engagés comme BELFIUS, PLANET PARFUM, ORES et CAMILLE que l’opération peut exister et venir en aide aux associations actives sur le terrain de l’enfance en pauvreté.