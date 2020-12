© Viva for Life en photos : sourires garantis avec les images les plus délirantes de l'opération

Viva for Life est une opération de solidarité incroyablement chaleureuse et qui comporte son lot d'émotions... mais aussi de rires et de bonne humeur. Découvrez les poses les plus drôles, les grimaces les plus improbables et les images les plus délirantes de cette huitième édition. Nos animateurs et équipes de Viva for Life vous ont fait vivre 144 heures de direct chargés en émotions et en fou rires en tous genres. Les occasions n'ont pas manqué, avec la fatigue qui fait dire n'importe quoi à Sara, les défis qui ont donné lieu à de superbes parodies de films, ou Fanny qui se dépense sans compter pour tous les défis du Viva for Life Tour. Revivez les moments les plus drôles en photos de cette huitième édition : vous constaterez que la bonne humeur et l'humour étaient bien présents !

Le premier défi qu'ont dû réaliser nos animateurs : créer un maximum de badges, le tout avec parfois certaines contraintes comme en imprimer les yeux bandés ou avec un livre sur la tête comme ce magnifique cliché d'Adrien Devyver.

Pendant 144 heures, Sara, Ophélie et Adrien ne mangent que de la soupe. La confection de celle-ci donne leur parfois des idées très légumineuses !

Les journées se suivent mais ne se ressemblent pas dans le Cube : Ophélie, Sara et Adrien remontent cette fois-ci en enfance avec un défi tournoi de billes qui a amené à de nombreux délires nos animateurs. Et ils semblent parfois entrer dans un état second. Vous croyez qu'ils veulent déjà sortir ?

Pour la première année, Sara et Ophélie ont expérimentés les folles nuits de Viva for Life en animant l'antenne entre 2 et 6 heures, ce qui a mené nos animatrices vers des défis costumés hauts en couleurs !

144 heures de direct dans un Cube, c'est déjà un défi sportif en soi, mais quand on rajoute une journée Olympique, il faut encore mieux tenir la forme, d'autant que nos animateurs ont dû composer avec les moyens du bord : combat d'escrime avec une passoire et des brosses, séance natation synchronisée sans une goutte d'eau, Sara, Ophélie et Adrien se sont amusés comme des fous ! Même Anne-Laure Macq tient la forme en coulisses !

Le défi Hollywood, lui aussi avec les moyens du bord, a offert de nombreux clichés qui resteront dans les annales de Viva for Life : Ophélie Fontana en R2D2, Adrien Devyver en Spider-Man avec un filet en guise de masque de super-héros, ou Sara et Ophélie en De Funès et Bourvil, de quoi en faire les prochaines stars du 7ème art ?