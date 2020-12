Viva for Life : Ophélie et Adrien revisite Spiderman ... à la belge - Viva for Life - 20/12/2020 Notre partenaire Planet Parfum lance un défi à nos animateurs : reproduire un maximum de scènes culte du cinéma avec les moyens du bord pendant 24h, du 20 au 21 décembre, dans le cube de Viva for Life. Les photos finales devront être le plus proche de l’original.