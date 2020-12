Un nouveau défi culinaire avec Président pour ces prochaines 24h - Viva for Life - 21/12/2020 Quoi de mieux qu’une bonne soupe maison pour réchauffer les cœurs ? Notre partenaire Président lance un défi aux animateurs : préparer une délicieuse soupe au Brie ! Ils auront 24h, du 21 au 22 décembre, pour réunir les 9 ingrédients dans le cube de Viva for Life et se mettre aux fourneaux.