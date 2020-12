Viva for Life : déjà le dernier défi collectif - Viva for Life - 22/12/2020 Pour leur dernière ligne droite, les animateurs devront simplement profiter des surprises offertes par Belfius pendant la journée de mercredi. La dernière journée de l'opération sera d'ailleurs placée sous le signe des voyages et du Viva For Life Tour, piloté par Fanny Jandrain, qui s’approche de Reyers pour la grande finale ! Les auditeurs de Viva for Life pourront également envoyer des photos de leur sapin de Noël, que les animateurs placarderont ensuite dans le cube pour créer une gigantesque "forêt de sapins". On a hâte de voir le résultat !