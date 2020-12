Nos 3 animateurs viennent à peine de terminer le défi lancé par ORES qu’ils enchaînent déjà avec un troisième défi, lancé cette fois-ci par notre partenaire Aqualibi. Et les prochaines 24 heures s’annoncent sportives dans le cube de Viva for Life !

Pour ce troisième défi, Sara, Ophélie et Adrien vont en effet devoir participer à 8 disciplines olympiques avec les moyens du bord . Ce qui veut dire que casseroles, papier toilette, ou encore planche à repasser serviront d’accessoires pour réaliser les meilleurs temps et les meilleures figures !

Qui dit défi collectif, dit participation des auditeurs de Viva for Life ! Vous aussi, vous pourrez donc participer en réalisant une compétition loufoque à la maison avec des objets de la vie quotidienne : course d’obstacles dans le salon, surf sur une planche à repasser, course dans un sac à patates dans le jardin…

Filmez le tout et envoyez-nous votre vidéo, et peut-être qu’elle passera à l’antenne. Vos exploits filmés seront ensuite commentés par les grands commentateurs sportifs de la RTBF ! 100 participants tirés au sort recevront un badge Viva for Life exclusif avec leur selfie et des entrées pour Aqualibi.