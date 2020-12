Le défi continue en compagnie de Benjamin Nollevaux et Raphael Scaini - 19/12/2020 Adrien est maintenant parti dormir, Sara et Ophélie occupent donc l'antenne en compagnie de Benjamin Nollevaux et Raphael Scaini. En plus de découvrir le fanwall et de se remémorer le bon vieux temps des premières éditions de Viva for Life, nos deux invités ont également pris connaissance du nouveau défi et ont visiblement retrouvé leurs âmes d'enfants et ne tenaient plus sur leurs chaises : "Waw, la vache ! On peut aller voir ?"