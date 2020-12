Viva for Life : Elsa Esnoult adresse un message d’espoir aux familles dans le besoin

La comédienne et chanteuse française, très touchée par les chiffres effarants de la pauvreté infantile en Belgique, considère qu’elle a eu de la chance de son côté. "J’ai toujours eu des parents qui se sont démenés et qui ont fait en sorte d’offrir à ma sœur et moi ce qu’il fallait pour que l’on soit heureuse. Ils ont fait tout ce qu’ils ont pu et je les en remercie infiniment aujourd’hui. Par contre je pense à tous ces enfants qui ne pourraient pas avoir cette chance d’avoir par exemple des cadeaux le soir de Noël. C’est très important et c’est une très belle cause que vous faites et que je prends grand plaisir à soutenir" estime-t-elle.

► À lire aussi : Viva For Life : Pierre Lizée en session acoustique sur "Lost in the Hype"

Elsa Esnoult soutient également toutes ces personnes qui sont dans le besoin et leur adresse un message :

Gardez espoir car chacun mérite sa chance et aura sa chance, même si parfois cela peut être compliqué. Il peut y avoir certains obstacles, à un moment donné la roue tourne et il faut croire en ses rêves.

"Le fait de pouvoir s’accrocher à ceux-ci, c’est créer des pensées positives et à un moment donné cela marchera" précise-t-elle.

Seul on n’arrive à rien. Si chacun de nous participe maintenant avec ses propres moyens, on peut tous ensemble contribuer à améliorer la qualité de vie de ces enfants. Vous savez ce qu’il vous reste à faire !