Viva for Life : Eden Hazard espère une meilleure année 2021 et se mobilise une nouvelle fois avec Michel Lecomte

C’est un invité de marque qui s’est joint à la cause Viva for Life. Eden Hazard, le capitaine des Diables Rouges, s’est exprimé sur la pauvreté infantile, rejoint par Michel Lecomte, le célèbre directeur de la rédaction des Sports de la RTBF.

Notre capitaine des Diables Rouges est un fidèle de l’opération. Il avait déjà notamment mis aux enchères dans une édition précédente, des places pour le voir jouer avec son club, le Real Madrid.

La cause des enfants le touche en tant que papa. "Je parle pour toute la famille Hazard : j’ai quatre enfants, Thorgan aussi, Kylian a une fille et tout le monde connaît la famille on est quatre frères. Je pense que l’on a toujours vécu avec des enfants et on est là pour eux aujourd’hui" a-t-il déclaré.

Eden Hazard s’est aussi exprimé sur son année difficile sur les terrains : "Ce n’était pas une très bonne année, j’ai eu beaucoup de blessures et pas mal de choses en ma défaveur mais j’espère que tous les petits problèmes sont derrière moi, qu’avec le Real on termine bien cette année et que 2021 se passe de la meilleure des manières".

Le capitaine a parfaitement joué son rôle d’homme rassembleur, cette fois pour inciter au don : "Tout le sport en Belgique, nous devons aider ceux qui en ont besoin". Et peut-être voir Eden sur le terrain du cube l’année prochaine ? "Je l’espère !" a-t-il lancé.