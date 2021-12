Il va falloir pédaler pour faire tourner le petit train. L’objectif : faire 1000 tours en 24h ! Durant la nuit, ce sera aux invités du cube de donner de leur personne. Bon courage à Livia, qui ne fait pas beaucoup de sport en temps normal… Et dès lundi matin, dès 10h, c’est le public sur la Grand-Place de Tournai qui pourra faire chauffer les mollets. Une session de vélo vous coûtera 5€, qui seront tout de suite versés dans la cagnotte, mais aussi quelques calories ! Même les plus jeunes peuvent faire les Eddy Merckx en herbe, car un vélo pour enfant est installé sur la terrasse.

C’est en compagnie d’ Adrien Devyver et Livia Dushkoff que nos trois larrons découvrent ce nouveau défi. Et à nouveau, ils auront besoin de vous ! Un train électrique a été installé dans le cube. Dehors, sur la terrasse des défis, se trouvent trois vélos générant de l’électricité.

C’est l’heure du 3e défi pour nos animateurs dans le cube de Viva for Life ! Sara de Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier ont 24h pour réaliser la série de challenges lancés par Orès, partenaire de l’opération.

Première chose à faire, créer " un circuit de fluide ", c’est-à-dire une connexion électrique entre le train et les vélos, pour faire circuler le courant entre les deux. Bon, comme c’est un peu dangereux de jouer avec de l’électricité, ce circuit sera symbolique. Les tuyaux doivent partir de la cuisine du deuxième étage (qui n’est pas ressortie indemne du défi) jusqu’à la table du rez-de-chaussée, et des billes devront circuler dans les tuyaux de l’une à l’autre. C’est seulement après cela que les vélos pourront être lancés. Tout ça semble assez compliqué, même avec Adrien en chef de travaux. Heureusement, Inès, une petite fille présente sur la Grand-Place, a des conseils précieux à leur donner.

Avec l'aide d'Adrien Devyver et Livia Dushkoff, Marco Leulier, Ophélie Fontana et Sara De Paduwa ont réussi la première partie du défi lancé par Orès

La première partie du défi Orès est remplie - Viva for Life - 20/12/2021 Avec l'aide d'Adrien Devyver et Livia Dushkoff, Marco Leulier, Ophélie Fontana et Sara De Paduwa ont réussi la première partie du défi lancé par Orès

Là, il va falloir s’accrocher. De petits trains de marchandises doivent être construits avec des rouleaux de papier toilette et être placés sur de petits rails. Le but est de leur faire faire un circuit en les propulsant avec… des ballons ! Un classique des cours de sciences ou de technologie. Heureusement, Livia et Cyril Detaye sont là pour mettre la main à la pâte. Le tout, sous la surveillance de notre nouvelle cheffe de gare de la nuit, Ophélie.

De grand matin, le 3e défi est lancé à Sara. Elle doit jouer à la cheffe de gare, et faire une annonce en trois langues différentes : français, néerlandais et allemand. La phrase en question : "Le train à destination de Tournai arrive en gare, voie numéro 6, bienvenue". Elle a eu besoin de l’aide du fanwall, et d’Eric, un sympathique auditeur qui lui indique comment prononcer correctement. On ne garantit rien pour l’accent, mais le cœur y est ! Quelques bafouilles plus tard, c’est un nouveau défi réussi pour nos animateurs !