Viva for Life : des familles dans le besoin reçoivent de l’aide grâce à la RDQ Comines-Warneton

Dans ce contexte, la Régie est également un moteur dans la lutte contre la pauvreté via la participation à l’épicerie solidaire et à la distribution hebdomadaire de colis alimentaires . Elle est aussi à l’initiative de la plateforme de détection et de lutte contre la pauvreté infantile .

La Régie des Quartiers de Comines-Warneton située dans le Hainaut est implantée dans des quartiers d’habitations sociales et a deux objectifs : la formation de demandeurs d’emploi avec un accompagnement vers l’insertion sociale et/ou professionnelle ainsi que le développement des quartiers dans lesquels elle est implantée et l’animation de ces derniers.

Grâce à vos dons en 2020 à Viva for Life – La Régie des Quartiers de Comines-Warneton © Pexels Benjamin Manley

Adélaïde, 28 ans, est maman de 2 enfants et est particulièrement reconnaissante de l’aide apportée par l’association :

"Actuellement, je gagne 1.300 euros par mois. Mais cela ne suffit pas pour payer les factures, faire les courses, et payer le loyer de l’habitation."

Grâce à la Régie, Adélaïde a pu bénéficier d’une formation. Mais l’implication de l’asbl et de son équipe ne s’arrête pas là. Brigitte, formatrice, apporte également à Adélaïde un soutien moral et un réconfort humain. "Lorsque j’ai un coup de blues ou besoin de conseils, je sais que Brigitte est là […]. L’été dernier, je me suis tournée vers elle pour pouvoir trouver les moyens pour que mes enfants puissent partir en camp de vacances. Et elle a trouvé une solution, notamment grâce à Viva for Life. Je peux l’appeler dès que j’en éprouve le besoin, elle se montre très disponible. Elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider, je suis contente de l’avoir rencontrée et de l’avoir dans ma vie ".